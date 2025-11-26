«Наверное, из-за этого мать меня и ненавидела»: у Бориса Грачевского могла быть тайная внебрачная дочь

Актриса Ксения Непомнящая в студии шоу «Пусть говорят» удивила признанием — она может быть тайной внебрачной дочерью создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Об этом как-то проговорилась ее мать, но никаких доказательств родства нет.

По словам Ксении, в 13 лет от нее отказались родители, и ее воспитанием занялись бабушка и дедушка. Однако мать периодически появлялась в жизни Непомнящей. Актриса хорошо запомнила одну из таких встреч.

«Когда от меня отказались, то мать повезла нас с братом в дом отдыха. Там был мужчина, которому она нас представила: „Вы, наверное, знаете, он снимает „Ералаш“. Я смотрю, это копия моего отца! И это был Борис Грачевский. Потом фраза, сказанная мамой, меня насторожила: „Возможно, это ваш папа“. Я была в шоке», - призналась Ксения.

Соврала мама или нет, актриса не знает. По сей день ей неизвестно, кто на самом деле является ее биологическим отцом. По словам Непомнящей, ее папа мог не знать всех подробностей и считать, что она его родная дочь.

«Я предполагаю, что могу быть дочерью Грачевского. Наверное, из-за этого мать меня и ненавидела, потому что жила с нелюбимым мужчиной», - рассказала артистка.

