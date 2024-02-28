«Наверное, да»: 60-летний актер Александр Домогаров ответил на вопрос о принадлежности к романтикам

Народный артист России Александр Домогаров дал интервью сайту aif.ru. В беседе с журналистами он рассказал о съемках в историческом сериале «Союз Спасения», раскрыл размер своей пенсии, а также высказался о романтике.

В сериале Домогаров исполнил роль генерала Милорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, а во время восстания — военного губернатора Санкт-Петербурга.

Актер продолжает заниматься привычным делом, несмотря на получение пенсионного удостоверения. Александр получил его в 55 лет. Сейчас знаменитости уже 60 лет. Домогаров получает ежемесячную выплату, размер которой составляет 24 тыс. рублей.

Что касается романтиков, которых актеру часто приходится играть, то он склонен причислять себя к ним и в жизни. Однако ощущение от этого в нынешнем возрасте совсем другие.

«Наверное, да... Хотя в силу возраста — уже не совсем. Но раньше было сильное ощущение полета, романтического флера», — заявил Домогаров.

Ранее актер заявил, что в молодости не думал о гонорарах за съемки. В начале творческого пути он получал по 14 рублей в день.