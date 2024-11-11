«Навела я шуму»: Валентина Алексеева в платье с камнями позировала на конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева покоряет Мексику в платье от отечественного дизайнера. Девушка в роскошном наряде с камнями произвела фурор на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Kp.ru.

18-летняя жительница Чувашии представляет страну на международном конкурсе, который проходит в Мексике. Всего 130 красавиц борются за титул «Мисс Вселенная», а результаты будут известны только 16 ноября. Пока что, Валентина покоряет публику своими яркими нарядами.

На одном из этапов россиянка предстала в платье из кутюрной коллекции дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой. Наряд с необычным дизайном был декорирован россыпью камней. Крупные были пришиты к бюсту, а более мелкие по всему платью. Талию девушки обвивала шелковая ткань, создавая иллюзия воздушности. На Валентине также была корона с камнями и массивные серьги.

Поклонники в соцсетях отметили, что платье подчеркивает стройную фигуру модели.