«Навела я шуму»: Валентина Алексеева в платье с камнями позировала на конкурсе «Мисс Вселенная»
© Ilya Mcharov/Associated Press/East News
Обладательница титула «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева покоряет Мексику в платье от отечественного дизайнера. Девушка в роскошном наряде с камнями произвела фурор на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Kp.ru.
18-летняя жительница Чувашии представляет страну на международном конкурсе, который проходит в Мексике. Всего 130 красавиц борются за титул «Мисс Вселенная», а результаты будут известны только 16 ноября. Пока что, Валентина покоряет публику своими яркими нарядами.
На одном из этапов россиянка предстала в платье из кутюрной коллекции дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой. Наряд с необычным дизайном был декорирован россыпью камней. Крупные были пришиты к бюсту, а более мелкие по всему платью. Талию девушки обвивала шелковая ткань, создавая иллюзия воздушности. На Валентине также была корона с камнями и массивные серьги.
Поклонники в соцсетях отметили, что платье подчеркивает стройную фигуру модели.
«Это просто джокер на стол! Одним махом решила исход», «Мой фаворит! Вперед, Валентина», «Русская принцесса», «Сногсшибательная. Валя, ты затмила все звезды Вселенной», «Роскошное платье», — пишут в комментариях.
Среди подписчиков девушки много жителей Мексики. Публика находится в восторге от внешности Валентины. Блогеры ставят россиянку на первое место.
«Ну, и навела я сегодня шуму перед ужином», — написала Алексеева.
Ранее мы писали о том, что «Мисс Россия – 2024» Валентина Алексеева рассказала о любимой еде и хобби.