НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 ноября 2024, 17:06
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«Навела я шуму»: Валентина Алексеева в платье с камнями позировала на конкурсе «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия 2024» Алексеева снялась в Мексике в платье от российского дизайнера.
«Навела я шуму»: Валентина Алексеева в платье с камнями позировала на конкурсе «Мисс Вселенная»

© Ilya Mcharov/Associated Press/East News

Обладательница титула «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева покоряет Мексику в платье от отечественного дизайнера. Девушка в роскошном наряде с камнями произвела фурор на конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Kp.ru.

18-летняя жительница Чувашии представляет страну на международном конкурсе, который проходит в Мексике. Всего 130 красавиц борются за титул «Мисс Вселенная», а результаты будут известны только 16 ноября. Пока что, Валентина покоряет публику своими яркими нарядами.

На одном из этапов россиянка предстала в платье из кутюрной коллекции дизайнера из Санкт-Петербурга Ольги Маляровой. Наряд с необычным дизайном был декорирован россыпью камней. Крупные были пришиты к бюсту, а более мелкие по всему платью. Талию девушки обвивала шелковая ткань, создавая иллюзия воздушности. На Валентине также была корона с камнями и массивные серьги.

Поклонники в соцсетях отметили, что платье подчеркивает стройную фигуру модели.

«Навела я шуму»: Валентина Алексеева в платье с камнями позировала на конкурсе «Мисс Вселенная»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это просто джокер на стол! Одним махом решила исход», «Мой фаворит! Вперед, Валентина», «Русская принцесса», «Сногсшибательная. Валя, ты затмила все звезды Вселенной», «Роскошное платье», — пишут в комментариях.

Среди подписчиков девушки много жителей Мексики. Публика находится в восторге от внешности Валентины. Блогеры ставят россиянку на первое место.

«Ну, и навела я сегодня шуму перед ужином», — написала Алексеева.

Ранее мы писали о том, что «Мисс Россия – 2024» Валентина Алексеева рассказала о любимой еде и хобби.