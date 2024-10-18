«Мисс Россия ― 2024» Валентина Алексеева: «Корону у меня сразу за кулисами забрали»

18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, завоевавшая титул «Мисс Россия ― 2024», стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей». В эфире Детского радио она рассказала о своих увлечениях, любви к еде и о том, где хранится корона.

Девушка призналась, что считает конкурсы красоты своим хобби. Она учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». А в свободное время обожает готовить. Ей даже во время конкурса попался вопрос о еде – какое у девушки любимое русское национальное блюдо.

«Вопрос не сложный, он просто интересный и смешной. Я на конкурсе красоты, где никто ничего не ест вообще, рассказывала, как я люблю пельмени, на всю страну. У нас были миллионы просмотров на трансляции, а я рассказывала, как люблю пельмени», – поделилась Валентина.

Ведущие шоу удивились, что красе России можно есть такое калорийное блюдо. Но она призналась, что очень любит пельмени, а еще – готовить.

«Мы их лепим вместе с мамой. Это у нас такая семейная традиция. Всегда сами. Я ем все, что хочу. Еда – для удовольствия, но спорт сбалансирует», – добавила звезда.

Мисс Россия также рассказала, где хранится ее красивая и дорогая корона.

«Корону у меня сразу за кулисами забрали. Она очень дорогая, поэтому на всякий случай ее у меня убрали», – пояснила девушка в эфире Детского радио.

Валентина Алексеева говорит, что благодаря этому больше ценит корону. А когда ее надевает, то восхищается ею и не верит, что она – настоящая.