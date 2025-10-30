«Научит не посягать и не класть руки на чужое»: Киселев подал 12 исков в суд против фальшивых «Землян»

Основатель «Землян» Владимир Киселев подал 12 исков в суд против экс-солиста коллектива Сергея Скачкова, а также организаторов концертов. По мнению продюсера, певец продолжает использовать название группы, не имея к ней никакого отношения. Об этом он рассказал StarHit.

Владимир отметил, что намерен поставить на место Скачкова, который нарушает авторские права. На афишах Сергея используется название группы «Земляне», но официально он не может его указывать.

«Каждый раз думал: ну все, больше этого уже не повторится. Нет, каждый раз это все начинается. А люди-организаторы не задумываются, что они-то будут за это отвечать. И поверьте мне, отвечать будет очень дорого. Может быть, это хотя бы их научит не посягать и не класть руки на чужое», - заявил Киселев.

Под иски продюсера попал не только Скачков, но и СМИ, интернет-порталы, владельцы доменов, распространявшие информацию о концерте ложных «Землян», и другие организации, которые намеренно дезинформировали зрителей.

