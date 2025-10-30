Семен Альтов подал встречный иск к строительной компании на 17,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В августе 2025 года журналисты сообщали о судебном разбирательстве между строительной компанией «М. Г. Прайват Реконстракшн» и сатириком Семеном Альтовым. Организация подала на него в суд с требованием взыскать 12,8 млн рублей за выполненные работы по реставрации Лиговских бань в Питере. Сейчас судебные разбирательства по этому иску еще идут.

Как удалось выяснить «Страстям», вскоре после этого Альтов подал встречный иск к организации с требованием взыскать с нее 17,6 млн рублей. Изначально заявление суд оставил без движения из-за неоплаченной госпошлины в размере 450 тысяч рублей. Однако уже 6 октября сатирик предоставил в суде чек об оплате и иск был принят.

Первое слушание по делу состоится 27 ноября.

