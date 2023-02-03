«Теперь у меня четверо внуков»: Нонна Гришаева вновь стала бабушкой

В конце минувшего года всех поклонников «Папиных дочек» ждала радостная новость: режиссеры сериала объявили о старте съемок для нового сезона. Правда, на этот раз культового актерского состава не будет. Однако некоторых любимых героев мы все-таки увидим. Нонна Гришаева уже вовсю присоединюсь к съемочной команде, поэтому она решила приоткрыть тайну сюжета новых «Папиных дочек».

По сценарию, героиня Гришаевой станет бабушкой четырех прекрасных внуков. Поговаривают, что на этот раз в центре внимания окажется Веник (Филипп Бледный), который в одиночку будет воспитывать своих дочерей.

«Это мой сын, это мой зять. Все изменилось. У меня теперь такое количество внучек, что ни в жизни, так на съемках я стала четырежды бабушкой», — высказалась Нонна.

К слову, у многих поклонников сериала сюжет вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то посчитал, что без старого актерского состава «Папины дочки» потеряли свою изюминку.

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