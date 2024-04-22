«Есть хозяин»: Ольга Кормухина раскрыла причину скандальных заявлений Аллы Пугачевой

Певица Ольга Кормухина высказалась о коллегах по сцене, которые уехали за границу и критикуют родную страну. По ее мнению, причиной такого поведения является наличие у каждого их них «хозяина», а вовсе не собственные убеждения.

«И у Пугачевой, и у Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) есть хозяин. Поверьте мне, у каждого их них. Я их давно и хорошо знаю. Хозяину даже не нужно давать команды – люди знают, чего он от них ждет, и упреждают его желания», - сказала Кормухина в беседе с aif.ru.

Она призвала ненавидящих Россию и «любящих» Украину издалека артистов оставаться за границей и «квакать из своего болотца сколько угодно».

При этом Кормухина отказалась критиковать певицу Аллу Пугачеву, как это делают многие артисты. Она призналась, что ей есть за что благодарить Примадонну.

«Я со стороны наблюдаю, как вчерашние льстецы и подхалимы переобуваются на лету», - заключила Кормухина.

Ранее латвийский и советский композитор Раймонд Паулс признался, что перестал общаться с певицей Аллой Пугачевой. Он пояснил, что их больше не связывает ни творчество, ни дружба, как это было раньше.

*Признан иностранным агентом на территории России