Натянутая кожа и глаза-щелочки: коллега Ларисы Долиной показал ее реальное лицо

Поклонники активно обсуждают внешность Ларисы Долиной, которая в свои 67 лет выглядит лучше, чем даже в молодости. Пластические хирурги говорят, что артистка не раз ложилась под нож. Но свежие фото знаменитости напугали пользователей Сети. Некоторые написали, что звезде нужно остановиться, пока она не превратилась в надувную куклу.

Исполнительница много работает, радует слушателей своими песнями и появляется на светских мероприятиях. На днях королева джаза провела долгожданный концерт в столичном «Крокус Сити Холле», где собрались ее друзья и коллеги. Они с гордостью говорят о совместной работе с артисткой.

Одним из обожателей таланта Долиной является музыкант и участник группы «Градусы» Руслан Тагиев. Он опубликовал в соцсетях фото с Ларисой Александровной и написал множество теплых слов.

«Честно признаться, по-моему, химия с Ларисой Долиной произошла прямо во время знакомства», — подписал кадр мужчина.

Пользователи Сети обратили внимание на лицо певицы: кожа была сильно натянута, а глаза превратились в щелочки. Возможно, злую шутку сыграл неудачный свет. Но многие убеждены, что поп-диве пора заканчивать с косметологическими процедурами, иначе она может просто испортить лицо.

Ранее мы писали о том, как пластический хирург прокомментировал изменения во внешности Ларисы Долиной. Специалист назвал примерную стоимость всех операций певицы.