«Наткнулась на методички»: Лолита заявила о начатой против нее кампании активистов

Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что ее выступления активно пытаются отменить разнообразные группы «общественников». Артистка считает, что стала жертвой целенаправленной атаки, и записала на этот счет соответствующее обращение в социальных сетях.

«Наткнулась в сети на методички, которые рассылаются ребятами. <…> Методички какие-то странные, ощущение, что это кто-то проплатил. Вам деньги некуда тратить? Вы что за одной старушкой бегаете?» — пристыдила «активистов» исполнительница.

По словам Лолиты, основной нажим на нее осуществляют члены «Русской общины». При этом она подчеркнула, что в некоторых городах члены данного движения приходили к ней на концерты и убеждались в том, что никакой угрозы творчество певицы не представляет — и остальных Милявская призвала поступить схожим образом.

Тех же, кто не перестанет «бегать за старушкой», Лолита пригрозила переименовать в «Группу геронтофилов».

Ранее мы писали о том, что Лолита отказалась выходить замуж за певца Прохора Шаляпина, назвав его «стариком».