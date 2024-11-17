«Натерпелась мама очень серьезно»: сын звезды 90-х Каролины едва не погиб

Певица Татьяна Тишинская стала известна в 90-х, когда начала выступать под сценическим псевдонимом Каролина. Вместе с одноименной группой артистка выпустила такие хиты, как «Летний дискобар», «Звездный вечер» и другие. Позднее знаменитость занялась сольной карьерой и с 2000 года сменила псевдоним и стала исполнять шансон. У певицы есть взрослый сын, который в юности успел доставить маме немало хлопот. В новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ Артем рассказал, как однажды чуть не погиб.

Сын Татьяны Тишинской уже девять лет живет в Китае. Певица призналась, что готова принять любой выбор Артема и не торопит его с женитьбой и внуками. Для экс-солистки «Каролины» важно, чтобы наследник «встретил свою судьбу».

«Я абсолютно готова принять девушку-китаянку. То есть я приму любой его выбор. Здесь такое дело, если случится любовь, то хорошо. Пусть он женится, пусть будут дети. Я чем смогу, помогу с удовольствием. Но если не встретил свою судьбу, то абы как ни в коем случае нельзя», — заявила Татьяна Тишинская.

Сам Артем рассказал, что в юности заставлял маму переживать. Так, однажды молодой человек едва не погиб по собственной неосторожности.

«История очень прозаичная. Я просто сидел на балконе, спиной на карнизе. И ногами держался за столешницу, которая была не прикручена. И вот столешница отлетела, и я вместе с ней полетел вниз. С четвертого этажа упал на мокрую землю, что в принципе меня и спасло. Отделался переломом ребер. А ребра проткнули легкие. Натерпелась мама очень серьезно. Я прям преподносил подарки», — поделился сын певицы.

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