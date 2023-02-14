Наташу Королеву застали в объятиях другого мужчины после сообщения о разводе с Тарзаном

В последнее время в Сети активно обсуждают личную жизнь певицы Наташи Королевой. СМИ пишут, что она находится на грани развода с супругом Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. Звезда старается изображать идиллию в отношениях, но ее все чаще видят рядом с другими мужчинами.

Недавно на просторах Интернета появилось фото, на котором исполнительница хита «Желтые тюльпаны» обнимается со своим коллегой Олегом Газмановым. Наташа позировала в скромном платье с цветочным принтом и обнимала артиста. Поклонники отметили, что знаменитости прекрасно смотрятся вместе, а Королева просто сияет рядом с брутальным мужчиной.