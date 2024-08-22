«Наташа выполнила наказ Путина»: Сябитова раскрыла неожиданный нюанс свадьбы сына Королевой

Главная сваха страны Роза Сябитова прокомментировала свадьбу сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко с Анной Волынкиной. Она считает, что зарегистрировав отношения, артистка и ее сын выполнили наказ президента России Владимира Путина.

Подробности приводит mk.ru.

Сябитова порадовалась за новоиспеченную семью. Она призналась, что всегда рада, когда пары регистрируют отношения в ЗАГСе, а не выбирают гражданский брак.

«Наш президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Получается, что Наташа и ее сын выполнили наказ президента Путина», - рассуждает сваха.

Она назвала свадьбу Архипа «очень правильным делом» и призвала всех жить в семьях.

Известно, что женой Архипа стала 23-летняя девушка родом из Ташкента. Мелисса Фокс (псевдоним супруги) переехала в Москву в 18 лет. Четыре года назад она познакомилась с Архипом, пара жила вместе.

Ранее сообщалось, что платье невесты стоило полмиллиона рублей.