«Наташа, прости»: Малахов объяснился за ночь в отеле без жены

Телеведущий Андрей Малахов провел ночь в президентском номере без жены Натальи. Звезда снял видео и поделился им в соцсетях.

На кадрах мужчина показал роскошный номер в отеле и похвастался, что проведет там ночь. При этом Малахов не забыл принести извинения супруге.

«Главная тайна вечера. Я могу наконец-то провести ночь в президентском номере. Прямо со съемок, раздеваюсь. Наташа, прости. Сегодня я сплю здесь», — высказался звезда.

Напомним, что в 2011 году Малахов сыграл свадьбу с возлюбленной Натальей Шкулевой, а в 2017 году у них родился сын Александр. Пара по-прежнему предпочитает оставаться молчаливой в вопросах, касающихся публичности и не демонстрирует фотографии сына в социальных медиа. Бизнесвумен отмечала, что получает огромную поддержку и помощь от мужа после рождения ребенка. По ее словам, Малахов, несмотря на свою загруженность, находил время приезжать домой в перерывах между работой, чтобы она могла отдохнуть, а также рано просыпался каждое утро, чтобы помочь с сыном. Журналистка признавалась, что считает своего мужа идеальным отцом, о котором мечтают многие.

Сам Андрей отмечал в интервью, что появление сына изменило его жизнь и заставило пересмотреть многие аспекты, вернув его в детство. По его словам, наследник растет отважным мальчиком, который стремится быть таким же сильным, как русский богатырь Алеша Попович.

Ранее мы писали о том, что российский лейбл подал в суд на Малахова из-за песни «Два кусочека колбаски». Все произошло после февральского выпуска передачи с участием артиста, где прозвучала песня группы «Комбинация».