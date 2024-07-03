Наташа Королева впервые привела мужа на стадион посмотреть игру любимой команды

Певица Наташа Королева сообщила, что впервые привела мужа, Сергея Глушко, на стадион. Супруги выбрались посмотреть игру любимой футбольной команды.

Подробностями Королева поделилась в соцсетях.

«Привела мужа первый раз на стадион. Для него дебют. Посмотреть, как любимая команда играет в дружеском матче», - рассказала исполнительница.

Королева поинтересовалась у мужа: «Серега, твои впечатления».

Он ответил, что «круто-круто».

Королева тем временем скандировала «Динамо».

Судя по данным из открытых источников, 3 июля в Москве проходит матч между «Динамо» и белградским клубом «Партизан». Игра началась в 19:30, место проведения - «ВТБ Арена».

Ранее певец Стас Костюшкин прокомментировал скандал с Королевой, из-за которого они не общались 10 лет. Тогда певица даже подавала в суд.