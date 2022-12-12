49-летняя Наташа Королева опозорилась на сцене в «бабушкиных» панталонах
Певица Наташа Королева всегда отличалась экстравагантным стилем. На днях 49-летняя исполнительница вышла на сцену в очень коротком леопардовом платье, под которым сверкали панталоны.
Артистка побывала на мероприятии, где были ее коллеги и друзья. Брюнетка опубликовала видео с вечера. На кадрах она исполняет хит «Дельфин и русалка» и активно двигается. Ее короткая юбка задирается, обнажая ножки поп-дивы в черных колготках. Но пользователей Сети больше привлекли кружевные панталоны звезды.
«Вульгарна, как всегда», «Хорошие штанишки, чем вам не угодили?», «Наташка всегда была зажигалочкой», «Подштанниками размахивает», «Когда хочется подольше оставаться русалкой, а не бабкой», «Срамота», – пишут в комментариях.
Соцсети Наташи Королевой
Наташа также наслаждалась пением любимца всех женщин Стаса Михайлова. Она сексуально двигалась под его композицию, то и дело дергая себя за юбку. Многим показалось, что певица ведет себя слишком откровенно. Тем более что в этот вечера она была на празднике без мужа, стриптизера Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.
Ранее мы писали о том, как российский политический деятель, депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков узнал о планах сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко покинуть страну после вуза. Он «запретил» парню уезжать из страны.