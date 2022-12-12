49-летняя Наташа Королева опозорилась на сцене в «бабушкиных» панталонах

Певица Наташа Королева всегда отличалась экстравагантным стилем. На днях 49-летняя исполнительница вышла на сцену в очень коротком леопардовом платье, под которым сверкали панталоны.

Артистка побывала на мероприятии, где были ее коллеги и друзья. Брюнетка опубликовала видео с вечера. На кадрах она исполняет хит «Дельфин и русалка» и активно двигается. Ее короткая юбка задирается, обнажая ножки поп-дивы в черных колготках. Но пользователей Сети больше привлекли кружевные панталоны звезды.

«Вульгарна, как всегда», «Хорошие штанишки, чем вам не угодили?», «Наташка всегда была зажигалочкой», «Подштанниками размахивает», «Когда хочется подольше оставаться русалкой, а не бабкой», «Срамота», – пишут в комментариях.