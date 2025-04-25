Наташа Королева удивила смелым образом на концерте: придумала сама
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Певица Наташа Королева удивила поклонников смелым образом на концерте от канала МУЗ-ТВ «Золотые хиты». Исполнительница появилась в юбке-плиссе, гольфах, клетчатой рубашке и куртке-косухе с обувью на массивной подошве. По признанию артистки, образ она собирала сама.
Об этом узнал сайт mk.ru.
Королеву сравнили с пионеркой в новом образе. Правда, некоторые критиковали певицу и хотели бы видеть ее в более солидной одежде.
«Да, я и пионерка, и комсомолка», - отреагировала Королева.
Артистка отметила, что наряд создала дизайнер Наталья Порывай, то есть она сама.
«Она и придумала этот наряд. Мне нравится, и это главное», - призналась певица.
Также Королева пожаловалась на осипший голос. Она предположила, что это может быть аллергия – певица ничем не лечится.
Ранее Королева сообщила, что пока ей «не светит» стать бабушкой, несмотря на свадьбу сына. Также исполнительница порадовалась за коллегу – певицу Валерию – она стала бабушкой второй раз.