Наташа Королева спасла жизнь ребенку

Трехлетний мальчик по имени Мухаммад преподнес певице Наташе Королевой букет на концерте в Махачкале. Некоторое время назад звезда со своими друзьями и поклонниками спасла ему жизнь.

Мальчик с родителями во время концерта поблагодарил певицу. Получив букет, она произнесла: «Я так рада. Какое счастье. Боженька, спасибо».

Затем певица рассказала, что этому «особенному мальчику» была необходима срочная помощь – откликнулись друзья, почитатели и поклонники.

«Слезы счастья наворачиваются на глаза, когда понимаешь, что это мы с вами спасли ему жизнь. А ведь диагноз и прогноз был очень неутешительным… Болезнь отступила!» - написала артистка в соцсетях.

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