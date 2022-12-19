Наташа Королева простилась с сыном от Тарзана и рассказала о новом малыше

Наташе Королевой удалось лишь однажды за жизнь испытать радость материнства. В браке с Сергеем Глушко у нее родился сын, которого назвали Архипом. Он с детства ни в чем не нуждался и жил в роскоши. Вот только матери с отцом пришлось пережить тяжелый удар, когда единственный наследник покинул их.

Архип долгое время жил в родительском доме, однако в какой-то момент решил начать самостоятельную жизнь. К этому его подтолкнула новая возлюбленная Мелисса Фокс. Сначала они вдвоем находились под крышей Королевой и Тарзана, но потом поняли, что хотят личное «гнездышко». Пара обручилась, а после переехала в квартиру в Москве.

Наташа Королева сильно грустила из-за разлуки с сыном, и тогда Тарзан решил немного подбодрить супругу и подарить ей новое счастье. Артист сделал певице сюрприз и купил породистую собаку. Первое время с новым членом семьи было тяжело справиться, но сейчас Королева уже привыкла. «Все углы, все было помечено. Ему полтора года, зовут Арчибальдом. Архип съехал в Москву, а Арчибальд заехал на дачу», — рассказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись».

Отметим, что избранница сына Королевой и Тарзана не самая простая девушка, и про нее каких только слухов не ходит. Первое время родители Архипа не особо принимали будущую невестку, особенно им не нравилось, что она работала стриптизершей. И хоть в последствии Мелисса карьеру оставила в прошлом, она все равно продолжает периодически удивлять публику своими выходками. В последний раз девушка вышла в свет в откровенном наряде, который тут же раскритиковали в Сети.