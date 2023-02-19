Наташа Королева разлучила сына с беззубой невестой-стриптизершей

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко испытал чувства к девушке с сомнительным прошлым. Уже три года Архип встречается с Мелиссой, которая занимается стриптизом. Даже появились слухи, что сын Королевой сделал ей предложение.

Оказалось, что Королева после этого готовила план разлуки. Она устроила Архипа на стажировку в Японию, чтобы мальчик подучил языки.

В кругах шоу-бизнеса обсуждают, что Королева нарочно отправила сына в другую страну. Впрочем, подписчики тоже оказалось рады. В Мелиссе их смущала улыбка с отсутствием нескольких зубов.

Мелисса осталась в России в тоске и печали. На день всех влюблённых она отправила Архипу видео, но ответа не получила.

Ранее мы писали, что Наташа Королева проболталась о воссоединении с Игорем Николаевым.