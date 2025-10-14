Наташа Королева рассказала, что начала поправляться из-за возраста. Об этом сообщает mk.ru.

Певице Наташе Королевой в этом году исполнилось 52 года. Артистка заявляет, что ей приходится тщательнее подходить к вопросу похудения. Из-за возраста этот вопрос стоит особенно остро.

«Не было цели особой, просто надо было немножко похудеть. Надо держать себя в определенном весе, потому что начинаешь поправляться не от котлет, а от лет», — рассказала она.

Королева старается в свободное время ухаживать за собой. Она призналась, что часто ходит на специальные процедуры.

«Криосауну я люблю, массажи всякие. Режим — это важно для любого человека и я стараюсь его придерживаться», — добавила она.

