«Бешеные деньги уже вложила»: Наташа Королева захотела поместье, как у Киркорова

Певица Наташа Королева перестраивает свой загородный дом, вдохновившись богатым поместьем коллеги по сцене Филиппа Киркорова.

В личном блоге исполнительница хита «Желтые тюльпаны» похвасталась промежуточным итогом ремонта. К старой части дома была пристроена большая веранда, но отделочные работы еще продолжаются.

«Наташа бешеные деньги уже вложила, но красота будет неописуемая», - рассказала одна из приятельниц Королевой Telegram-каналу «Свита короля».

Она отметила, что Наташа многое сделала для российской культуры и достойна жить в хорошем доме.

«А чем Наташа хуже Филиппа и других артистов? Раньше таким звездам государственные дачи давали, квартиры роскошные, а сейчас — нет. Поэтому сами вынуждены строить», - возмутилась собеседница канала.

Ранее продюсер Павел Рудченко отметил, что Наташа Королева — стабильный артист и не очень сурова к заказчикам. При этом певица может высказать свое недовольство в случае плохого настроения.