Наташа Королева раскрыла секрет семейного счастья

Наташа Королева и Тарзан (Сергей Глушко) считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги скоро готовятся отпраздновать семейный праздник под названием «День абрикосового варенья». Дело в том, что Тарзан именно абрикосовым вареньем угощал возлюбленную на первом свидании.

Певица отметила, что их отношения «прошли и огонь, и воду, и медные трубы», но влюбленнее выстояли любые преграды. А секрет Королевой прост — больше обниматься.

Не зря ученые заявляют, что регулярные объятия улучшают климат в семье, взаимоотношения между супругами, оказывают терапевтический эффект. Также они повышают иммунитет, гемоглобин в крови и успокаивают нервную систему.

Королева призналась, что часто в находится бесконечных гастролях, имеет недосып, но «бывает, мы приходим домой, уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся».

Именно поэтому Наташа Королева подарит Тарзану на годовщину свою новую песню – «Обниму тебя счастьем», передает kp.ru.

Ранее мы писали, что Наташа Королева официально объявила об отъезде из России.