Наташа Королева официально объявила об отъезде из России

Наташа Королева в своем блоге открыто высказалась об отъезде из России. Певица выложила кадры из аэропорта, а потом похвасталась роскошной виллой. Дело в том, что артистка уехала на отдых на Мальдивы, передает Экспресс газета.

Неизвестно, взяла ли артистка своего мужа, однако Королева со всех сторон вещает о своих новых нарядах, созданных совместно с дизайнером Аникой Керимовой.

Королева много времени уделяла подготовке эксклюзивной серии одежды, основой для которой стали ее песни. Любительницы модной одежды смогут купить платья по мотивам «Желтых тюльпанов» или «Подсолнухов».

«Нам уже пришла ткань: в нашей коллекции будут «Подсолнухи», «Ласточка», «Синие лебеди», «Желтый чемоданчик» и, конечно же, «Желтые тюльпаны». Мне хотелось, чтобы вещи получились удобными, практичными, модными, стильными. Мне кажется, у нас все получилось», — рассказала певица.

Ранее мы писали, что заигрывающую Наташу Королеву засняли с 81-летним мужчиной.