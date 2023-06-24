Наташа Королева раскрыла секрет похудения на необычной зелени

Отметившая недавно юбилей певица Наташа Королёва с годами почти не меняется. На днях артистка раскрыла свой секрет, упомянув о новом увлечении.

Оказалось, что Королева добавила в рацион питания микрозелень. Кроме того, артистка взялась выращивать ее самостоятельно прямо на даче в Крекшино (Подмосковье). На такое занятие ее натолкнули дети, которые объяснили, что есть специальные ящики для рассады. В них нужно всего лишь засыпать специальные семена, а уже через три-четыре дня появятся руккола, лук, фасоль или другая зелень.

«Радует, что ее много не съешь. Зато насыщение происходит очень быстро!», — посмеялась в интервью PROZVEZD Королева.

Также Наташа рассказала, что устроила большой ремонт в особняке. Певица будет переделывать кухню, а рядом с окном поставит стеллаж, на которой и будет стоять микрозелень.

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