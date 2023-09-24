Наташа Королева раскрыла правду о сыне

Наташа Королева впервые вышла на связь после появления резонансных новостей о ее сыне. По слухам, Архип якобы предстал перед судов по двум уголовным статьям.

Интернет-пользователи последнее время активно обсуждают поведение сына Королевой. Некоторые считают, что он связан с нападением на ректора Института культуры, а также виновен в ДТП с двумя экс-участницами «Дома-2».

Терпению Королевой пришел конец и она решила высказаться. По ее словам, эти сообщения являются вымыслом.

«Им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!», — возмутилась она.

Певица добавила, что слухи о сыне и психиатрической больнице также являются фейком.

Ранее мы писали, что дочь Вячеслава Гришечкина назвала причину смерти актера.