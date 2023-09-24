Дочь Гришечкина назвала причину смерти актера

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин ушел из жизни 15 сентября. На днях состоялась его кремация, а прах будет захоронен на могиле супруги. На фоне этого многие коллеги и близкие вспомнили последние годы жизни актера.

Некоторые артисты утверждают, что Гришечкин начал употреблять много алкогольных напитков. Дело в том, что у него был тяжелый период после смерти жены.

На церемонию прощания с актером пришла его дочь Ольга. Девушка рассказала, что эмоциональное состояние отца в последнее время было подавленным, пишет Вокруг ТВ.

«Мне кажется, он этого хотел. Если честно, он так устал», — предположила она.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин ушел из жизни на 62-м году жизни. Актер был госпитализирован с почечной инфекцией, после чего лежал в наркологическом центре под Москвой.

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