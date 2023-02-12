Наташа Королева высказалась о разводе Николаева с Проскуряковой, выразив свою боль

Наташа Королева призналась, что помнит боль, которую ей причинил Игорь Николаев. Однако считает такое стечение обстоятельств заслуженным.

Дело в том, что Королева была знакома с первой женой Николаева. По словам певицы, Елена была идеальной, поскольку заботилась о композиторе и готова была хоть в огонь, хоть в воду идти за супругом. Однако Николаев переключил свои чувства на юную подопечную.

Королева испытывает чувство вины перед Еленой, поскольку случайно стала разлучницей. При этом артистка понимает, что спустя 10 лет слёзы и боль Елены вернулись ей бумерангом — Николаев увлекся другой.

Ранее мы писали, что раскрыта очередная тайна из жизни Наташи Королевой и Тарзана.