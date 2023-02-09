«Что-то неладное»: раскрыта очередная тайна из жизни Наташи Королевой и Тарзана

Семейное счастье Наташи Королевой и Тарзана никому не дает покоя. Супруги уже долгое время состоят в браке и воспитывают сына, несмотря на это, им постоянно «приписывают» развод и многочисленные измены. Новый всплеск обсуждений начался после того, как Анастасия Волочкова в публичном пространстве заявила о разрыве пары. Разобраться в запутанной ситуации семьи решила блогер Лена Миро.

В качестве основы для своих рассуждений девушка взяла фотографию Наташи, на которой она позирует в мастерской Тарзана в одном белье. Именно этот факт заставил Лену прийти к выводу: никакого развода между знаменитостями нет и не было.

«Разве может в браке быть что-то неладное, когда жена мужу обустраивает мастерскую, а он с воодушевлением рисует ее в кружевном белье? Как я и говорила, никакого развода тут не будет», — высказалась Миро.

Ранее Наташа Королева, хранившая молчание долгое время, впервые рассказала о своем семейном положении. Также певица отреагировала и на смелое заявление Волочковой. Подробности читайте в этой статье.