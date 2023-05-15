Наташа Королева после смерти Валентина Юдашкина объяснила, почему он не хотел с ней работать

Певица Наташа Королева рассказала, что модельер Валентин Юдашкин часто отказывался с ней работать. Причину отказов артистка раскрыла только после его смерти.

Исполнительница песни «Желтые тюльпаны» несколько раз обращалась к модельеру с просьбой создать сценические образы. Наряды от Юдашкина всегда были яркими и качественными. Однако такие вещи оказывались не по карману простым людям – именно они составляли аудиторию Королевой.

Образ «певицы из народа» диссонировал с вещами от кутюрье.

Артистка вспомнила слова Юдашкина, который говорил: «Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора, ты должна быть ближе к народу, потому что песни у тебя народные и ты должна быть народной».

Юдашкин утверждал, что его вещи «иногда можно» одевать. Между дизайнером и певицей не было конфликтов на этой почве, и Королева иногда заходила к модельеру попить кофе.

Также она рассказала, что Юдашкин всегда спрашивал у заказчиков мысль, которую они хотят донести через наряд.

Ранее певица Анита Цой заявила, что Юдашкин обижался на нее за выбор в пользу молодых дизайнеров.