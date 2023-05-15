Цой рассказала об обиде Юдашкина и заявила, что она отдавала предпочтение молодым дизайнерам

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. Долгое время Валентин Юдашкин боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. В начале мая именитого кутюрье не стало, однако звезды шоу-бизнеса до сих пор не могут пережить эту трагедию. В эфире шоу «Звезды сошлись» Анита Цой рассказала о непростых взаимоотношениях с Юдашкиным.

По словам певицы, с Валентином их связывала близкая дружба, но, несмотря на это, она всегда старалась держать дистанцию в общении с ним. Анита понимала: модельер — «человек большого полета».

«Кто-то считает, что не нужно кого-то делать кумиром. Я считаю, что лучше оставить возможность существовать кумиру в моем сердце», — высказалась Цой.

Кроме того, артистка заявила: Юдашкин нередко обижался на нее. Дело в том, что знаменитость отдавала предпочтение другим, более молодым дизайнерам.

«Он приглашал на свои показы, а я приходила вечно в каких-то молодых авторах. И он обижался, я это видела», — цитирует слова Аниты портал Вокруг.ТВ.

Ранее Александр Васильев рассказал о спонсорах, претендующих на наследство Валентина Юдашкина. Высказывание мужчины читайте в этой статье.