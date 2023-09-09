Наташа Королева попала в переплет из-за трудоголизма

Певица Наташа Королева, помимо своей музыкальной карьеры, также активно снимается в кино.

На днях артистка поделилась с поклонниками кадрами со съемочной площадки. Оказалось, что во время съемок Наташу застала непогода. Ей пришлось прятаться от дождя в вагончике и палатке, что не помогло, и она промокла и замерзла. Королева стала учить роль, надев махровый халат поверх сценического платья и резиновые галоши.

Однако несмотря на это, у Наташи были запланированы выступления. Она отправилась давать концерт, не успев отдохнуть. Певица продемонстрировала, как ее уставшую везут по аэропорту на электрокаре. Королева почти не спала четверо суток, пишет «7Дней.ru».

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