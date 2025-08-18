Наташа Королева помирилась с невесткой: певица начала подготовку к годовщине свадьбы сына

Певица Наташа Королева отправилась с невесткой Мелиссой на шоппинг. Они вместе готовятся к первой годовщине свадьбы, которая состоится уже 21 августа.

В начале августа появились слухи, что Королева поругалась с женой наследника Архипа. После этого Мелисса увезла мужа из Москвы в мини-путешествие. Они побывали в Тульской области, а затем вернулись домой. По всей видимости, спустя несколько недель Наташе удалось наладить отношения с невесткой, так как сейчас они вновь вместе появляются в соцсетях.

Певица показала кадры из магазина одежды, в котором они с Мелиссой выбирали наряды для праздника в честь годовщины свадьбы. Девушка перемерила несколько вариантов, но никак не могла определиться. В итоге она остановилась на двух платьях – вечернем и более повседневном.

Сама Наташа тоже выбрала несколько нарядов. Причем один ей особенно понравился, но не застегнулся на артистке.

Напомним, что свадьба Архипа и Мелиссы состоялась в 2024 году в Санкт-Петербурге. Молодые люди расписались после нескольких лет отношений.

