Наташа Королева опозорилась, подарив Филиппу Киркорову на день рождения женские халаты

30 апреля Филипп Киркоров отмечал долгожданное 56-летие. К этому празднику он готовился долго и упорно, так как хотел встретить возраст обновленным и внутренне, и внешне. Этот день он отмечал на сцене в компании своих поклонников. Однако и звездных друзей торжеством не обделил. Он собрал всех своих дорогих людей в московском ресторане. Среди приглашенных оказались Сергей Лазарев, Валерия и Иосиф Пригожин, Алла Духова, Яна Рудковская, Анита Цой, Наташа Королева и другие звезды.

Многие гости в этот день не только словесно поздравили Филиппа, но и преподнесли ему подарки. Так, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» специально для именинника выделила эксклюзивные халаты из своей пляжной коллекции. Яркая обновка Киркорову пришлась по душе, он тут же накинул на себя накидку и стал красоваться перед гостями. «Мы с Аникой очень старались, чтобы наши подарки пришлись тебе по вкусу!» - сообщила Королева в блоге.

Но если сам певец остался в восторге, то вот пользователи Сети пришли в ужас. Поклонники недоумевали, зачем Наташа вдруг решила подарить другу вещи из женского гардероба. По их мнению, это крайне неуместный сюрприз, даже учитывая эпатажность Филиппа.

«Это же всё женское!», «Еще бы бикини подарили», «Зачем Филиппу женские халаты?», «Понятно, что Филипп любит одеваться экстравагантно, но дарить женские вещи — это странно», «Как-то смешно на нем смотрятся эти женские халаты. Как цыганский барон», - оставили комментарии фанаты Киркорова.