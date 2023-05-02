Филипп Киркоров уже нашел для 10-летнего сына престижную работу

На днях Филипп Киркоров отметил 56-летие и завершил череду юбилейных концертов в Кремле. К своему празднику артист готовился долго: он не только организовывал само шоу, но и менял свою внешность. В итоге же певец остался полностью доволен всем, тем более, что, несмотря на непростую ситуацию в мире, он собрал аншлаг.

Филипп признался, что всю свою жизнь посвятил сцене и совершенно не жалеет. Он не считает себя самым лучшим артистом, вокалистом и танцором, но армия поклонников доказывает, что есть в нем все равно что-то исключительное.

На юбилейном концерте он поблагодарил всех своих фанатов за их любовь, а также не смог не упомянуть звездного хирурга Тимура Хайдарова, который подарил его телу новую жизнь. Именно он вернул Киркорову фигуру 30-летней давности.

Одарил своим вниманием в этот вечер исполнитель и модного дизайнера Анику Керимову. Он вручил ей свои букеты и признался, что именно модельер поспособствовала тому, что теперь его 10-летний сын пробует себя в новом деле. Как оказалось, Мартин готовит свою первую коллекцию одежды.

«На день рождения Мартина, скажу вам по секрету, мы презентуем модную коллекцию одежды, созданную по мотивам картин Мартина. Сын рисовал, его вдохновляла Алла-Виктория», - цитирует слова поп-артиста издание PROZVEZD.

Сама Керимова призналась, что была потрясена, когда увидела картины ребенка, и поняла, что они должны быть перенесены на одежду.

«Мартин рисует просто потрясающе. Сразу видно: гены! У талантливых людей рождаются и талантливые дети. Над коллекцией с Мартином работаем очень активно», - поделилась Аника и заявила, что премьера коллекции должна состояться уже в июне.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как изменилась его интимная жизнь после пластики.