Наташа Королева и Николай Басков держались за руки на съемках вокального шоу

Певицу Наташу Королеву и ее коллегу Николая Баскова сняли держащимися за руки на съемках вокального шоу. Артисты пели и смеялись, идя по коридору.

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Звездная пыль».

Королева крепко держала Баскова за руку. Певица была одета в красное платье. Басков шел рядом в темном блестящем костюме. Он пел: «Мне налей, себе налей шампанского по такому случаю. У нас сегодня отборный день и вокалистов выбрали лучших».

Исполнители участвовали в съемках нового сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Ранее Королева отчитала журналистов, атаковавших квартиру ее невестки в Санкт-Петербурге. Жена ее сына попросила прессу оставить в покое семью. Мелисса Волынкина заявляла, что бабушка только выписалась из больницы и ей не нужен лишний стресс.