«Бабушку только выписали из больницы»: невестка Королевой вышла на связь после «атаки» журналистов на квартиру ее семьи
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Невестка певицы Наташи Королевой вышла на связь после того, как артистка рассказала о нехороших журналистах, «атаковавших» квартиру родителей Мелиссы. Девушка рассказала, что ее семья непубличная, поэтому попросила прессу не беспокоить близких.
В личном блоге бывшая танцовщица поделилась, что сотрудники СМИ «бесцеремонно» ворвались в квартиру, где проживают ее мать и отец. Это оказалось для них неожиданно, так как они никогда не принимали участия в съемках, не давали интервью. По словам Мелиссы, ее папа работает токарем, а мама – домохозяйка.
«Снимали скрытыми камерами, пытались задавать неуместные вопросы, представились каналом «Россия 1». Я прошу, оставьте в покое мою семью! <…> У меня бабушку только выписали из больницы. Но зачем вы создаете такой стресс пожилым людям?» - высказалась жена сына Королевой.
Напомним, что журналистов уже отчитала и Наташа. Певица тоже попросила оставить в покое ее сватов.
Ранее Наташа Королева раскрыла, почему ее мать не приехала на свадьбу внука Архипа.