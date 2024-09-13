«Бабушку только выписали из больницы»: невестка Королевой вышла на связь после «атаки» журналистов на квартиру ее семьи

Невестка певицы Наташи Королевой вышла на связь после того, как артистка рассказала о нехороших журналистах, «атаковавших» квартиру родителей Мелиссы. Девушка рассказала, что ее семья непубличная, поэтому попросила прессу не беспокоить близких.

В личном блоге бывшая танцовщица поделилась, что сотрудники СМИ «бесцеремонно» ворвались в квартиру, где проживают ее мать и отец. Это оказалось для них неожиданно, так как они никогда не принимали участия в съемках, не давали интервью. По словам Мелиссы, ее папа работает токарем, а мама – домохозяйка.

«Снимали скрытыми камерами, пытались задавать неуместные вопросы, представились каналом «Россия 1». Я прошу, оставьте в покое мою семью! <…> У меня бабушку только выписали из больницы. Но зачем вы создаете такой стресс пожилым людям?» - высказалась жена сына Королевой.

Напомним, что журналистов уже отчитала и Наташа. Певица тоже попросила оставить в покое ее сватов.

Ранее Наташа Королева раскрыла, почему ее мать не приехала на свадьбу внука Архипа.