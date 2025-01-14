Наташа из «Ранеток» рассказала о жизни с мужем, который старше нее на 24 года. Об этом сообщает The Voice.

Наташа Мильниченко уже 15 лет замужем за экс-продюсером группы «Ранетки» Сергеем. Несмотря на то, что разница в возрасте супругов составляет 24 года, брак знаменитостей крепок — вместе они воспитывают двух дочерей.

По словам Натальи, ее дети не планируют идти по стопам матери. Сейчас они занимаются танцами.

«Они выступают в команде, активно участвуют в турнирах. Вокал у них есть, но они сейчас особо не хотят музыкой заниматься, они больше в танцах», — рассказала она.

Мильниченко также рассказала о том, что муж ее всегда поддерживает.

«Я замужем, всё хорошо. Муж помогает и по музыке, поддерживает. У нас вот так вот вышло, и это здорово. Женских секретиков нет. Досуг проводим дома, смотрим фильмы», — заявила звезда.

Ранее мы писали о том, что экс-солистка «Ранеток» Мильниченко рассказала о жизни после распада группы.