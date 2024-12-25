«Я просто делаю, что хочу»: Наташа «Ранетка» — о семье, творчестве и браке с продюсером группы

Дерзкие, громкоголосые, яркие, популярные — от этих пяти девчонок в начале нулевых фанатели практически все школьницы. Полки канцелярских магазинов были заполнены тетрадями, значками и блокнотами с изображением участниц этой поп-рок группы, про них сняли одноименный сериал, они собрали «Олимпийский», а песню «Просто мы такие детки, мы Ранетки» регулярно «крутили» по радио. Созданный в 2005 году коллектив потерял славу так же неожиданно, как обрел. Одна из солисток «Ранеток», Наталья Мильниченко (Щелкова), вышла замуж за продюсера, воспитывает двух дочек и продолжает заниматься музыкой под псевдонимом NETOXIC. Певица рассказала сайту «Страсти», как сложилась ее жизнь после распада группы.

«Фигурное катание навсегда в моем сердечке»

Наталья родилась и выросла в Москве. В детстве ей прочили спортивную карьеру: будущая звезда занималась фигурным катанием под руководством Ильи Авербуха. Но душа Наташи лежала совсем к другому — к музыке, и ей удалось добиться успеха на этом поприще.

— Наталья, расскажите, как прошло ваше детство. Вы росли в творческой семье? Сколько вам было лет, когда вы начали заниматься фигурным катанием?

Я скорее росла в спортивной семье. Когда мне исполнилось четыре года, родители отдали меня на одиночное фигурное катание в ДС «Сокольники», еще я занималась акробатическим рок-н-роллом.

Последние годы перед тем, как полностью уйти в музыку, я перешла в танцы на льду. Моей группой руководили Илья Авербух и Ирина Лобачева. Илья Изяславович, на самом деле, не так часто вел у нас занятия, в основном на льду с нами занималась Ирина Викторовна. Их пара вызывала у меня огромное восхищение, и я очень хотела кататься у них в группе.

— Вы были подающей надежды фигуристкой, но внезапно решили полностью сменить сферу и стать певицей. Как и почему это произошло?

С 13 лет я начала играть на гитаре, и с того момента музыка плотно вошла в мою жизнь. Не скажу, что я тогда поняла, что буду этим заниматься профессионально, я просто получала удовольствие от процесса, а об остальном и не думала.

Со временем музыка настолько плотно вошла в мою жизнь, что я решила бросить спорт, так как не видела больше в нем каких-либо перспектив, и полностью посвятить себя творчеству. Но фигурное катание навсегда останется в моем сердечке! Я бы хотела принять участие в шоу «Ледниковый период» — это очень интересный и красивый проект.

Первый заработок и первый успех

— И следующим вашим шагом стал приход в группу «Ранетки». В СМИ пишут, что у его истоков стояли вы и Евгения Огурцова, это так? С кем из участниц коллектива сейчас поддерживаете общение?

Нет, это неверная информация. Я пришла в группу, когда уже был собран практически полный состав. Да, не все девочки остались с того момента, но я не была в нем с самого начала. Сейчас тесно общаюсь с Аней Рудневой, с остальным девочками, к сожалению, практически не поддерживаю контакт. С Аней нас также еще связывают некоторые музыкальные проекты.

— Первый гонорар за выступление в составе «Ранеток». Сколько вам удалось заработать?

Мой первый гонорар составил около 1 тыс. рублей с концерта, и на тот момент это было прям «вау». Сейчас, конечно, сумма кажется совсем небольшой, но сам факт первого самостоятельного заработка за выступления был очень приятен.

— Ваша карьера сейчас. Расскажите, записываете ли вы песни, выпускаете альбомы? Даете концерты в других городах?

У меня есть собственный проект NETOXIC, и я активно выпускаю треки. Новая песня выйдет уже 3 января 2025 года. Вообще у меня большие планы на следующий год, связанных с музыкой. Моих слушателей ждет много, много нового.

«Никогда не реагировала на хейт»

— В 2009 году вашу личную жизнь активно обсуждали в СМИ из-за брака с продюсером «Ранеток» Сергеем Мильниченко. Вы познакомились во время совместной работы в группе?

Да, мы познакомились во время совместной работы в группе. Но, оказывается, до этого мы очень часто пересекались на катке, где часто катались с дочерью Сергея от второго брака Рассветой.

— Ваша свадьба вызвала много хейта. 19-летняя девушка выходит замуж за 43-летнего продюсера группы, в которой она поет. Как вы справились с критикой в свой адрес?

Никогда не слушала и не реагировала хейт. Зачем? У людей есть привычка — осуждать все, что видят. В каждом человеке можно найти недостатки. Но это мой выбор, и только я решаю, как и что делать. И остальным я тоже очень советую — заняться своей жизнью, а не хейтить выбор других людей, который вообще не должен их касаться.

— В 21 год у вас появилась на свет дочь Расказа, а спустя год — Ива. Расскажите, с чем связан выбор таких редких имен? Сложно ли быть молодой мамой, по вашему мнению?

Это очень красивые и необычные имена с польскими и старорусскими корнями, их выбрал Сергей. Тогда я очень хотела стать мамой, для меня это большой счастье.

Сложно или нет быть молодой мамой? Мне кажется, тут не важно, в каком возрасте появились дети. Если есть помощь и ты понимаешь, что ты не одна, все будет хорошо. Любой женщине крайне важна поддержка близких людей — это сильно облегчает жизнь. Но, конечно, с появлением малышей в жизни все полностью меняется, приходится полностью перестраивать быт. Но я всегда и всем говорю: дети — это счастье.

«Муж и жена — не собственность друг друга»

— Планируете завести еще детей или пока хотите сосредоточиться на карьере?

У нас уже есть две прекрасные девочки, пока не планируем еще детей. Хочу сосредоточиться на творчестве: у меня большие музыкальные планы.

— Несмотря на большую разницу в возрасте, ваш брак с Сергеем длится уже 15 лет. Как вам удается поддерживать чувства в отношениях?

Да, мы в браке уже 15 лет, я удивляюсь, как быстро летит время. Считаю, что главное в отношениях — доверие и свобода. Муж и жена не собственность друг друга. Нельзя кому-то что-то запрещать или общаться с кем-то. Я уверена, что это в корне неправильно.

— Наташу Мильниченко все привыкли видеть брюнеткой. Но в 2020 году вы очень удивили фанатов новым образом, когда покрасили волосы в зеленый цвет. Что вызвало в вас тягу к изменениям?

Мне всегда нравится пробовать что-то новое. Менять цвет волос, прически —это интересно. Никогда не нравились формулировки о том, что кто-то ко мне «привык». Это моя жизнь, и как поется в одной известной песне: «Я просто делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу».

— Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?

Страсть для меня — это горящие глаза, много энергии и энтузиазма. Когда ты занимаешься любимым делом и получаешь от него огромное удовольствие.