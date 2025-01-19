«Это случилось бы в Москве»: Natan прокомментировал близость с Лерчек

Natan высказался о близости с Лерчек.

Рэпер признался, что его поведение на шоу «Звезды в Джунглях» было предсказуемым, так как во время съемок он уже был на грани развода со своей супругой Анастасией Швецовой, которую он даже и не надеялся вернуть. Именно по этой причине певец может объяснить свои поступки и дать им оправдание.

Natan подчеркнул, что если бы у него была возможность вернуться назад и как-то поменять свое поведение в реалити, то он поступил точно также.

Кроме того, артист подчеркнул, что между ним и Валерией Чекалиной возникла некая искра, которая помогла ему отвлечься от семейных проблем. По словам рэпера, интрижка с Лерчек могла случиться даже и при других обстоятельствах.

«Если бы это не случилось на острове при всех, при камерах включенных, то это случилось бы где-нибудь в Москве, я бы с пацанами ушел в отрыв», — объяснил исполнитель в программе «Шоу Воли».

Также Natan подчеркнул, что между ним и Лерчек не было ничего серьезней флирта и что дело до близости у них не доходило.

Несмотря на обилие откровенных разговоров и сцен, которые попали в выпуски, Натан продолжает отрицать, что у него с Лерчек было что-то большее, чем флирт.

«По одной простой причине — показывают все, рейтинги бьют все, никто в жизни не погонится за нравственностью. И если бы там что-то и было бы, то все это прикрыли бы кружочком, заблюрили и показали бы. И это привлекло бы еще больше зрителей. Но показывать нечего», — уточнил рэпер.

Ранее мы писали о том, что Natan объяснил его измены жене на шоу.