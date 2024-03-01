Натан не согласился со словами Соседова о недостойных исполнять гимн России. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях Сергей Соседов заявил, что доверять исполнение гимна России можно далеко не всем певцам. Среди тех, кому он бы не разрешил исполнить композицию, Соседов назвал Клаву Коку, Zivert и Люсю Чеботину.

С этим не согласился рэпер Натан. По его мнению, этого права нельзя лишать любого, кто хотя бы знает текст гимна.

«Я считаю, что в современной России, если ты уже знаешь слова гимна, это большая честь. Поэтому не надо докапываться, достойно или недостойно. Учите гимн и знайте его наизусть, это достойно», — рассказал он.

Напомним, дискуссия о певцах, достойных исполнять композицию, возникла после того, как Полина Гагарина отказалась петь гимн на товарищеском матче между сборными по футболу России и Сербии.

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