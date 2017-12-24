«Бездействие губит»: певец Натан поделился, что поможет выйти из депрессии

Певец, артист лейбла Black Star Натан (Алишер Мирзохонов) на показе нового реалити-шоу «Запуск» в беседе с Пятым каналом рассказал, как справиться с депрессией.

По мнению артиста, алкоголь и видеоигры — это точно не выход.

«Я пробовал разное и, например, напиваться — это делает еще хуже. Часто ребята уходят в какие-нибудь игры PlayStation и все остальное — это тоже делает еще хуже. Бездействие максимально губит тебя, глубоко хоронит», — заявил Натан.

Кроме того, певец отметил, что побороть депрессию можно с помощью тренировок в спортзале. Также можно уделить время работе.

«Поэтому самое лучшее — это либо пойти в зал, либо утонуть в работе», — резюмировал артист.

Ранее мы писали о том, что актер Милош Бикович признался, что не сталкивался с депрессией в ее классическом понимании.