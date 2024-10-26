«Больше всего вымораживает и бесит»: Natan ответил хейтерам из-за ситуации с изменой супруге

Natan ответил хейтерам из-за ситуации с изменой жене.

Рэпер оскандалился после участия в реалити «Звезды в джунглях», где, будучи женатым, закрутил роман с блогершей Валерией Чекалиной. Не только зрителям, но и многим коллегам по цеху не понравилось поведение артиста, из-за чего публично его осудили.

Однако позже супруга Natan'а вышла на связь и заявила, что отношения они прекратили еще за месяц до начала самого проекта, чему другие участники этого сезона не поверили.

Сам рэпер не стал терпеть унижения в свой адресы со стороны людей, которых это не касается, и подтвердил информацию жены о расставании. Также он не стал отрицать и того факта, что сделал много глупостей на шоу, за которые ему теперь приходится расплачиваться.

По словам рэпера, его больше всего напрягают люди, которые вмешиваются в чужую жизнь. Именно по этой причине артист записал видео, где все сам разъяснил и поблагодарил тех, кто еще старается его поддержать.

«Больше всего вымораживает и бесит, что люди, кому не лень, сейчас пытаются выезжать на этой теме, поднимая себе аудиторию, высказывая свое экспертное мнение в том деле, которое их абсолютно не касается. Но также я вижу тех людей, которые принимают мои истории с моими же провалами и ошибками... И умудряются меня поддерживать. За это вам отдельное спасибо», — сообщил певец Telegram-канале «NATANONLINE».

Ранее мы писали о том, что Natan сорвался на звезд, обсуждавших его семью после измены с Лерчек.