Наталья Водянова снялась в корсете и похвасталась стройной фигурой для глянца

42-летняя модель Наталья Водянова снялась для глянцевого журнала и похвасталась стройной фигурой. Она появилась в черном корсете с лентами и белом топе Dior.

Водянова показала результаты фотосессии в соцсетях.

Многодетная мама появилась на обложке журнала Madame Figaro. Фотографом выступил Расмус Могенсен – он работал с такими звездами, как Летиция Каста, Шарлотта Гинзбург и другие.

На одном из фото Водянова позировала в черном свитере с коротким рукавом и пушистой мини-юбке.

Для съемки подобрали украшения бренда Messika. Водянова стала его лицом.

В конце октября сообщалось, что модель вышла в свет в платье с прозрачной юбкой. Она посетила вечеринку в Марракеше Fashion Trust Arabia. Водянова была в голубом платье, из аксессуаров выбрала массивные серьги, цепочку, кулон и кольцо. Волосы модель забрала в хвост, на ее лице был нюдовый макияж.