Наталья Водянова пришла на открытие выставки с 48-летним мужем Антуаном Арно

Модель Наталья Водянова посетила открытие выставки в Париже. 43-летнюю знаменитость сопровождал 48-летний муж-миллиардер Антуан Арно.

Кадрами с мероприятия пара поделилась в соцсетях.

Супруги посетили выставку художника Герхарда Рихтера. Она проходила в Foundation Louis Vuitton.

Модель выбрала для мероприятия яркое платье с геометрическим принтом, а супруг – черную водолазку и синий костюм.

Напомним, Водянова переехала в Париж после начала отношений с французским миллиардером. У пары двое общих детей, также Водянова воспитывает троих детей от прошлого брака.

Ранее модель появилась на благотворительном мероприятии в Париже в красном платье и подверглась критике. Интернет-пользователи решили, что наряд смотрелся нелепо и неуместно.