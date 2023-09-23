Наталья Штурм шокировала поклонников новым видео

Певица Наталья Штурм, ставшая известной благодаря песне «Школьный роман», часто общается со своими поклонниками.

В последнее время у знаменитости, вероятно, много свободного времени. То Штурм делится своим опытом пластической хирургии, то публикует фотографии обнаженного тела. На днях Штурм и вовсе шокировала подписчиков.

Артистка рассказала свои сокровенные мысли о мире. В видео она упоминает о «дырках в голове».

«Меня бросила магнитная буря. Мне кажется, через те дырки в голове она улетучилась. У меня в голове абсолютный рай», — передает ее слова «Царьград».

Интернет-пользователи заподозрили Штурм в употреблении запрещенными препаратами. Подписчики порекомендовали обратиться ей к специалистам.

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