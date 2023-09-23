Иван Охлобыстин назвал дату, когда Михаила Ефремова выпустят по УДО

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаила Ефремова выпустят по УДО летом 2024 года, об этом он сообщил в интервью kp.ru.

Актеры давно близко дружат и даже заключение под стражу Михаила Ефремова не помешало их общению. Охлобыстин признается, что часто посещает актера в колонии. По его словам, сейчас со здоровьем Ефремова все хорошо, хотя и есть проблемы с зубами.

«Сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты», — рассказал Охлобыстин.

Актер отметил, что быт у Ефремова вполне обычный. Он, как и другие заключенные, делает молнии. При этом соседи по камере у артиста хорошие.

«Очень неплохая у него там аудитория, как ни странно. Приятная. У каждого своя беда, своя специфическая история, тем не менее, довольно комфортное окружение. Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал», — объяснил артист.

Говоря об условно-досрочном освобождении Ефремова, Охлобыстин рассчитывает, что это произойдет совсем скоро.

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него – это его собственные терзания», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Ефремова в колонии посещают и другие знаменитости. Среди них Андрей Ургант и Сергей Гармаш.