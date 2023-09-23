НАШ ШОУБИЗ
10:09, 23 сентября 2023
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Иван Охлобыстин назвал дату, когда Михаила Ефремова выпустят по УДО

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаила Ефремова выпустят по УДО летом 2024 года.

Иван Охлобыстин назвал дату, когда Михаила Ефремова выпустят по УДО

© Starface.ru

Иван Охлобыстин рассказал, что Михаила Ефремова выпустят по УДО летом 2024 года, об этом он сообщил в интервью kp.ru.

Актеры давно близко дружат и даже заключение под стражу Михаила Ефремова не помешало их общению. Охлобыстин признается, что часто посещает актера в колонии. По его словам, сейчас со здоровьем Ефремова все хорошо, хотя и есть проблемы с зубами.

«Сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты», — рассказал Охлобыстин.

Актер отметил, что быт у Ефремова вполне обычный. Он, как и другие заключенные, делает молнии. При этом соседи по камере у артиста хорошие.

«Очень неплохая у него там аудитория, как ни странно. Приятная. У каждого своя беда, своя специфическая история, тем не менее, довольно комфортное окружение. Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал», — объяснил артист.

Говоря об условно-досрочном освобождении Ефремова, Охлобыстин рассчитывает, что это произойдет совсем скоро.

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него – это его собственные терзания», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Ефремова в колонии посещают и другие знаменитости. Среди них Андрей Ургант и Сергей Гармаш.

Источник фото:Starface.ru
Источник:kp.ru
Теги:
Михаил Ефремов
Иван Охлобыстин
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