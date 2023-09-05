Наталья Штурм считает, что уволенная за эротические фото заведующая детсадом ошиблась профессией

Певица Наталья Штурм прокомментировала скандал с участием заведующей детским садов в Красноярске, которая лишилась работы за публикацию откровенных фотографий в Сети. Эпатажная артистка из 90-х считает, что девушке необходимо сменить сферу деятельности и чтобы она не была связана с детьми, передает Life.ru.

Детский сад или школа — не лучшее место, где бывшая заведующая могла бы работать в дальнейшем. Знаменитость задалась вопросом, почему девушка вообще оказалась на этом месте и существует ли вообще в любимом ей Красноярске проблема с набором кадров.

Реакцию родителей, которые подняли тему на обсуждение, певица сочла правильной. Также, по ее словам, бывшая заведующая должна быть благодарна людям, которые указали ей правильный путь.

«Шест ей в руки! Пусть извинится перед родителями. А малыши такую бяку не смотрят, малыши даже не поймут, что за тетя-кошка испачкалась в сметанке», — высказалась знаменитость.

По всей видимости, девушка могла бы иметь успех в направлении стрип-пластики, экзотик-дэнс или приватных танцев, считает артистка. В заключение Штурм немного сыронизировала над сибирячкой. Она предположила, что та ее копирует. Однако Наталья подчеркнула, что ее поведение мотивирует людей заниматься спортом и правильно питаться.

Скандал с участием заведующей из Красноярска разгорелся после того, как родители нашли в Сети ее откровенные фото. Кроме того, девушке вменяли игнорирование рабочих обязанностей. Родители дошкольников написали огромное количество жалоб, которые долго оставались без ответа. Однако сегодня, 5 сентября, СМИ сообщили об увольнении заведующей.

Ранее Наталья Штурм прокомментировала заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии. Певица осудила телеведущую за то, что она говорит о таких вещах, но при этом никогда с ними не сталкивалась.