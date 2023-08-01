«Решила сдаться»: певица Наталья Штурм вышла на связь из больницы

Российская певица Наталья Штурм долгое время утверждала, что не планирует обращаться к пластическим хирургам, поскольку считала, что спорта достаточно для сохранения стройности. Однако недавно она выложила в соцсетях фотографию из больницы и намекнула на предстоящую операцию. Об этом сообщает «Вокруг ТВ», ссылаясь на микроблог артистки.

В свои 57 лет звезда 90-х выглядит отлично. Чтобы всегда оставаться в форме, она ходит в тренажерный зал и следит за своим питанием. Кроме того, певица выполняет дополнительные физические упражнения в домашних условиях.

Наталья Штурм на протяжении многих лет была уверена в том, что ей не понадобятся услуги пластического хирурга. Но недавно ее мнение изменилось. Исполнительница опубликовала снимок из больницы.

«Некоторые моменты спортом не исправить. Да, решила сдаться в руки профессионалам», – прокомментировала Наталья Штурм.

Интересно, что в прошлом году певица сделала процедуру по уменьшению живота. От лишних сантиметров она быстро избавилась в кабинете у косметолога.

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