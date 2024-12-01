Наталья Сенчукова сделала заявление о больном раком кожи Викторе Рыбине

Певица Наталья Сенчукова рассказала о состоянии здоровья своего мужа Виктора Рыбина, у которого несколько лет назад диагностировали базальноклеточный рак кожи.

«Полечился, нормально уже, все прошло. Есть такая мазь, которая это все дело убирает. Специальная, конечно, от онколога», - рассказала артистка в беседе с NEWS.ru.

Как пояснила Сенчукова, онкологическое заболевание проявились у Рыбина на коже носа. Певица пошутила, что на носу болячки появляются, если человек влюбился.

Напомним, впервые болезнь у артистов диагностировали в 2019 году. Новообразования появились сразу у обоих супругов. Это не метастазирующий рак, поэтому хорошо поддается лечению.

Ранее солист группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что после нескольких лет ремиссии им с Натальей Сенчуковой вновь потребовалась медицинская помощь.